جريح نتيجة تصادم بين شاحنة وبيك اب على اوتوستراد القلمون باتجاه طرابلس وحركة المرور كثيفة

دلال ديب

جريح نتيجة تصادم بين شاحنة وبيك اب على اوتوستراد القلمون باتجاه طرابلس وحركة المرور كثيفة

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