حرب : المشروع القاضي بشراء التجهيزات من شركة “إركسون” تمّ توقيفه لأنّ توسيعه لايكفي حاجة المواطن ولأنّ تكلفته بلغت 70 إلى 80 مليون دولار.

موقع اللواء

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