حسين الحاج حسن: الحريري يناقش في اجتماع مع وزير الاشغال في مسألة الطيور في مطار بيروت

دلال ديب

حسين الحاج حسن: الحريري يناقش في اجتماع مع وزير الاشغال في مسألة الطيور في مطار بيروت

تعليقات الفيسبوك