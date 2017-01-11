خادم الحرمين الشريفين يعزي الشيخ محمد بن زايد في وفاة 5 إماراتيين في قندهار نتيجة أعمال إرهابية تتنافى مع القيم الإسلامية والإنسانية

محمّد جابر

خادم الحرمين الشريفين يعزي الشيخ محمد بن زايد في وفاة 5 إماراتيين في قندهار نتيجة أعمال إرهابية تتنافى مع القيم الإسلامية والإنسانية

 

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