رئيس الوزراء التركي: حلفاء تركيا يواصلون تسليح قوات الحماية الكردية في سوريا

دلال ديب

رئيس الوزراء التركي: حلفاء تركيا يواصلون تسليح قوات الحماية الكردية في سوريا

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