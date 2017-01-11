رئيس وزراء مالطا: البرلمان الأوروبي قد يحبط أي اتفاق لخروج بريطانيا

محمد عمر

رئيس وزراء مالطا: البرلمان الأوروبي قد يحبط أي اتفاق لخروج بريطانيا

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