سامي الجميّل: الشعب اللبناني لا يقبل بأن تكون الحياة السياسية في لبنان محصورة بنادٍ مغلق يقرر نيابة عن اللبنانيين

دلال ديب

سامي الجميّل: الشعب اللبناني لا يقبل بأن تكون الحياة السياسية في لبنان محصورة بنادٍ مغلق يقرر نيابة عن اللبنانيين

تعليقات الفيسبوك