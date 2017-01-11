شمعون: على القوى السياسية اللبنانية ان تجتمع وتعتمد اسلوبا واحدا للعمل

أخبار متفرقة
- اللواءارجأ قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، الى 27 شباط المقبل، متابعة التحقيق في ملف أحمد الاسير في جرم محاولة قتل هلال حمود عام 2013.
- اللواءقوى الأمن : توقيف مروجي مخدرات في الرويس وضبط كمية منها
- اللواءرئيس الوزراء التركي: حلفاء تركيا يواصلون تسليح قوات الحماية الكردية في سوريا
- اللواءالجميل : المطلوب الا يكون هناك صوت يعلو فوق صوت الصفقة
- اللواءسامي الجميّل: الشعب اللبناني لا يقبل بأن تكون الحياة السياسية في لبنان محصورة بنادٍ مغلق يقرر نيابة عن اللبنانيين
- لبنانشمعون: نامل ان تجري الانتخابات النيابية بموعدها مهما كان القانون
- اللواءرئيس الكتائب : الاولوية اعطيت للغاز بدل الانتخابات والموازنة
- اللواءسامي الجميل : ما نسمعه من شعارات ليست الا هروباً من المسؤولية
- اللواءسامي الجميّل: لعرض قوانين الإنتخاب على التصويت في المجلس النيابي
- اللواءالجميل: هناك تسوية جزء منها هو الابقاء على قانون الانتخاب الحالي وهو لم يكن الاولوية عند الحكومة بل كان الغاز