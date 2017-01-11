غطاس خوري بعد جلسة الحكومة: مجلس الوزراء اقر غالبية البنود وأجل بعضها نتيجة تواجد وزراء ذات اختصاص في الزيارة مع الرئيس عون خارج البلاد

لميا جردلي

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