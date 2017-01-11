فلسطيني من سكان مخيم الرشيديه في صور يسلّم نفسه لمخابرات الجيش للبناني في الجنوب لإنهاء ملفه الأمني

دلال ديب

فلسطيني من سكان مخيم الرشيديه في صور يسلّم نفسه لمخابرات الجيش للبناني في الجنوب لإنهاء ملفه الأمني

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