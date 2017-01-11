قاضي التحقيق في بيروت تابع تحقيقاته في قضية الطفلة ايلا طنوس وارجأ الجلسة الى 6 شباط بسبب عدم حضور لجنة الاطباء

دلال ديب

قاضي التحقيق في بيروت تابع تحقيقاته في قضية الطفلة ايلا طنوس وارجأ الجلسة الى 6 شباط بسبب عدم حضور لجنة الاطباء

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