لجنة المياومين: لن نتخلى عن المطالب العمالية ودائما تحت شعار التثبيت حق لكل مياوم

محمّد جابر

لجنة المياومين: لن نتخلى عن المطالب العمالية ودائما تحت شعار التثبيت حق لكل مياوم

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