ليبانون فايلز: وزير الطاقة تدخل في موضوع حريق الزلقا وارسل فرق التصليحات من كهرباء لبنان وتبين ان الحريق حصل بسبب تمديدات المولدات الخاصة

موقع اللواء

تعليقات الفيسبوك