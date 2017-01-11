مؤيدون لداعش ينشرون تسجيلا مصورا لرهينة ألماني يعتقد أنه خطف قبالة سواحل الفلبين في تشرين الثاني

محمّد جابر

مؤيدون لداعش ينشرون تسجيلا مصورا لرهينة ألماني يعتقد أنه خطف قبالة سواحل الفلبين في تشرين الثاني

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