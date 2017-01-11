مجلس الوزراء أرجأ البت بتعديل النظام المالي لهيئة إدارة قطاع النفط

دلال ديب

مجلس الوزراء أرجأ البت بتعديل النظام المالي لهيئة إدارة قطاع النفط

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