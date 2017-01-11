مجلس الوزراء وضع رؤية جديدة لمناقشة موضوع النازحين السوريين وعدل اللجنة التي لها علاقة بالموضوع

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- لبنانمجلس الوزراء: زيارة عون للسعودية وقطر خطوة مهمة لترميم العلاقات
- اللواءإطلاق نار في مخيم عين الحلوة نتيجة إشكال فردي والقوّة الأمنية الفلسطينية تعمل على حله
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- اللواءخوري عن قضية طيور المطار: لم يمر الملف في جلسة مجلس الوزراء
- اللواءخوري: ملف النفط تم تأجيله بسبب غياب بعض الوزراء المختصين ولا خلاف سياسي
- اللواءغطاس خوري بعد جلسة الحكومة: مجلس الوزراء اقر غالبية البنود وأجل بعضها نتيجة تواجد وزراء ذات اختصاص في الزيارة مع الرئيس عون خارج البلاد
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