محادثات روسية مع قادة من فصائل المعارضة

تواصلت الاشتباكات في منطقة وادي بردى الحيوية، والتي تعتبر خزان المياه للعاصمة السورية، دمشق، في وقت يستعد فيه خبراء روس وأتراك للاجتماع في أنقرة، لبحث وقف النار، فيما ينضم ممثلون عن المعارضة إلى المجتمعين للتحضير لمفاوضات أستانا، ومراجعة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وخروقات النظام والميليشيات الموالية له وسبل التعامل معها.

وذكر الناشطون أن المعارك تدور في محاور عدة بمحيط مناطق عين الفيجة ودير مقرن وكفر العواميد وكفير الزيت بين قوات النظام ومقاتلي حزب الله من جهة، والفصائل المعارضة من جهة أخرى، وسط استمرار القصف العنيف لقوات النظام في محاور الاشتباك وقصف مناطق أخرى في وادي بردى وجرودها.

وتظهر نتائج الرقابة الروسية التركية على الوضع الميداني في سوريا، تراجع عدد الخروقات، بقدر كبير، لنظام وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أواخر العام الماضي.

وأعلن المركز الروسي المعني بمصالحة الأطراف المتنازعة بسوريا، امس، أن الجانب الروسي رصد خلال الساعات الـ24 الماضية، خرقا واحدا فقط للهدنة، وقع في ريف اللاذقية.

أما المراقبون الأتراك في اللجنة الروسية التركية المشتركة المعنية بالرقابة على الهدنة، فرصدوا خلال الفترة نفسها، 13 خرقا، منها 4 خروقات في ريف دمشق، و3 خروقات في ريف حماة، و2 في ريف حلب، و2 في ريف حمص، وكذلك خرقا واحدا في كل من ريفي درعا وإدلب.

في هذا الوقت، نقلت وكالة «تاس» الروسية عن الخارجية الروسية ان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بحث مع مجموعة من المعارضين السوريين على رأسهم قادة عسكريين سابقين من القوات المسلحة السورية، الوضع السياسي العسكري في البلاد.

وأشارت الى أنه «تم خلال المحادثات تبادل وجهات النظر حول الوضع العسكري والسياسي السائد في سوريا، مع التركيز على مهمة وقف نزف الدماء في البلاد في أقرب وقت ممكن وتكثيف الجهود لتعزيز التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية».

سياسياً، قالت الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرغي لافروف اتفق مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو امس على ضرورة احترام وقف إطلاق النار في سوريا مع الاستمرار في محاربة «الجماعات الإرهابية».

وبحث لافروف وتشاووش أوغلو عبر الهاتف اجتماعا مرتقبا بشأن الوضع في سوريا من المقرر انعقاده في أستانا عاصمة قازاخستان.

وفي سياق متصل، اكد مسؤول «مكتب تمثيل روج افا» (منطقة الإدارة الكردية في شمال سوريا) في باريس خالد عيسى ان الاكراد السوريين ليسوا مدعوين الى مفاوضات كازاخستان.

وقال عيسى وهو من حزب الاتحاد الديموقراطي «لسنا مدعوين الى استانا. يبدو ان هناك فيتو على وجودنا».

من جهتها، تجتمع هذه المعارضة السياسية الممثلة في الهيئة العليا للمفاوضات الجمعة في الرياض لبحث عملية استانا، بحسب مصادر دبلوماسية والمعارضة.

وفي هذه الاثناء، اعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ان التحالف الدولي بقيادة واشنطن لعب «دورا سلبيا» في سوريا وان الجيش الروسي «انجز» على العكس منه مهمته فيها.

(«اللواء» – وكالات)