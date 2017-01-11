“مسار برس”: الطيران الحربي يشن عدة غارات جوية على مدينة دارة عزة بحلب

أخبار متفرقة
- اللواءالخليل لـ”المركزية”: نسير في ركاب قانون الستين على رغم كل السيوف التي رفعت في وجهه و”النسبي” لا يتماشى مع نظام طائفي
- اللواءمقتل وإصابة العشرات في انفجار 3 سيارات مفخخة استهدفت النازحين في مناطق شمال شرق الموصل (الحدث)
- اللواءمكاري لـ”المركزية: الانتخابات في موعدها بـ”الستين” أو “نسبية” مع تأجيل وجلسة تشريعية قريبة مع موازنة ومن دون “انتخاب” وسلسلة
- اللواءانفجار سيارة مفخخة في منطقة البياع جنوبي بغداد
- اللواءوزارة المال: الجمارك ضبطت مستودعاً في ذوق مكايل يحوي أكثر من 8000 زجاجة مشروبات مزورة (LBCI)
- اللواءالمرصد السوري لحقوق الانسان: طائرات يعتقد أنها روسية تستهدف منطقة الباب مع استمرار القصف التركي وبعد قصف جوي من طائرات النظام
- اللواءوزير الدفاع التركي: سنحلّ مسألة “بعشيقة” ودّياً مع العراق
- اللواءاضراب عام في البلدات العربية في اسرائيل احتجاجا على هدم المنازل
- لبنانعون: دور المقاومة اصبح جزءا من ازمة الشرق الاوسط
- اللواءمرشح الخارجية الأميركية: نسعى للحوار مع روسيا