“مسار برس”: الطيران الحربي يشن عدة غارات جوية على مدينة دارة عزة بحلب

محمّد جابر

“مسار برس”: الطيران الحربي يشن عدة غارات جوية على مدينة دارة عزة بحلب

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