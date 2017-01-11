“مسار برس”: مقتل طفل وإصابة عدة مدنيين إثر غارات على مدينة بنش في الريف الشمالي بإدلب.

محمّد جابر

“مسار برس”: مقتل طفل وإصابة عدة مدنيين إثر غارات على مدينة بنش في الريف الشمالي بإدلب.

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