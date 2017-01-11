مقتل وإصابة العشرات في انفجار 3 سيارات مفخخة استهدفت النازحين في مناطق شمال شرق الموصل (الحدث)

محمّد جابر

مقتل وإصابة العشرات في انفجار 3 سيارات مفخخة استهدفت النازحين في مناطق شمال شرق الموصل (الحدث)

 

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