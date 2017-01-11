مكتب أمن الدولة في الهرمل يوقف أحد اكبر مهربي الاشخاص عبر الحدود اللبنانية – السورية وهو سوري الجنسية

محمّد جابر

مكتب أمن الدولة في الهرمل يوقف أحد اكبر مهربي الاشخاص عبر الحدود اللبنانية – السورية وهو سوري الجنسية

 

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