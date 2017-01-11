وزير الدفاع التركي: سنحلّ مسألة “بعشيقة” ودّياً مع العراق

محمّد جابر

وزير الدفاع التركي: سنحلّ مسألة “بعشيقة” ودّياً مع العراق

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