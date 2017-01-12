أبو الغيط يؤكد الإلتزام القوي للجامعة العربية بقضية القدس

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الالتزام القوي للجامعة العربية بقضية القدس باعتبارها قضية العرب المركزية ولب الصراع والاستقرار بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام للجامعة لوفد من المؤتمر الشعبي للقدس برئاسة بلال النتشة، وذلك في لقاء شهد مناقشة الأوضاع الحالية في مدينة القدس، بما في ذلك وضعية العرب من أبناء المدينة.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الوفد الفلسطيني عرض خلال اللقاء للأوضاع المتردية التي يواجهها عرب المدينة.

وأوضح المتحدث أن الأمين العام أكد التزامه الشخصي القوي، والتزام الجامعة العربية بشكل عام بالعمل من أجل أن تحظى مسألة القدس بالاهتمام الواجب على المستوى الدولي، بالنظر إلى أهميتها البالغة، ليس فقط للفلسطينيين وإنما لكل العرب والمسلمين، وكونها أحد المكونات الرئيسية للقضية الفلسطينية، والارتباط العضوي والمباشر لأي تسوية مستقبلية لوضعية المدينة بمطلب قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من ناحية أخرى، أشار المتحدث إلى أن الأمين العام حرص على أن ينوه أيضاً خلال اللقاء إلى أنه بمجرد تلقيه مؤخراً خطاباً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتناول في إطاره خطورة ما يتردد حول توجه الإدارة الأميركية الجديدة لنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، فإنه قام بتوجيه القطاعات المعنية بالأمانة العامة بدراسة كيفية التعامل مع هذه الخطوة، إذا ما تحققت بالفعل، وتقديم توصيات يمكن التعامل معها من خلال آليات الجامعة العربية، أخذاً في الاعتبار خطورة ودلالات هذا الخطوة، وما يمكن أن تؤدي إليه من تأثيرات سلبية على مستقبل التسوية للقضية الفلسطينية، وأيضاً ما قد تستدعيه من تعزيز لخطاب الإرهاب والتطرف والعنف.