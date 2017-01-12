إسرائيل: مؤتمر باريس وهمٌ بالغ الضرر

كررت إسرائيل امس رفضها الشديد للمبادرة الفرنسية بهدف احياء جهود السلام مع الفلسطينيين، واصفة مؤتمر باريس الدولي الذي سيعقد الاحد بانه «وهم بالغ الضرر».

وأكدت مساعدة وزير الخارجية تسيبي هوتوفيلي للصحافيين ان الطريق الوحيد نحو السلام هو طريق المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين، لافتة الى ان مؤتمر الاحد يبعد امكانات السلام و«البلد الوحيد الذي يتعرض لضغوط هو اسرائيل».

وفي وقت سابق، كرر مسؤول اسرائيلي لم يشأ كشف هويته رفض قبول الدعوة الفرنسية التي وجهت الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليحضر الى باريس ويبلغ بنتائج المؤتمر بعد انتهائه.

ووجهت دعوة مماثلة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس فقبلها.

وقالت هوتوفيلي ان «اسرائيل اثبتت في الماضي انها تعلم كيفية التوصل الى اتفاقات سلام عبر اللجوء الى صيغة وحيدة: المفاوضات المباشرة. ان الاستغناء عنها سيؤدي الى وهم بالغ الضرر لدى الجانب الفلسطيني (فحواه) انه يستطيع الحصول على كل ما يريد من دون التحدث الى اسرائيل».

بدأ عرب اسرائيل امس اضرابا عاما للاحتجاج على سياسة هدم المنازل بيد السلطات الاسرائيلية، بعد ان هدم الجيش 11 منزلا في بلدة عربية.

واغلقت المحلات التجارية والمدارس ابوابها في المدن والبلدات العربية بعد هدم السلطات الثلاثاء 11 منزلا في بلدة قلنسوة العربية وسط اسرائيل، بحجة بنائها دون ترخيص.

ودعت لجنة المتابعة العربية العليا التي تعد اعلى هيئة تمثل الاقلية العربية في اسرائيل الى اضراب امس.

وقال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العربية، «كان هناك تجاوب ممتاز في كافة القرى والبلدات العربية في الجليل والمثلث والنقب»، مؤكدا ان التجاوب «فاق التوقعات».

من جهتها، دانت القائمة العربية المشتركة، القوة الثالثة في البرلمان الاسرائيلي هدم المنازل في قلنسوة معتبرة ان «هدم 11 بيتا على أراض خاصة في مدينة قلنسوة، جريمة نكراء وإعلان حرب على مواطني قلنسوة والجمهور العربي».

عبر الناطق باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول عن ترحيبه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في حال حضوره المؤتمر الدولي للسلام .

وقال لوفول خلال مؤتمر صحافي اسبوعي ان عباس «بامكانه الحضور،» مؤكدا ان طرفي النزاع قد دعيا الى المؤتمر.

وقال لوفول «لن نرفض (استقبال) محمود عباس في حال رغب في الحضور» مضيفا «لا اعتقد انه رفض الدعوة».

الا ان المتحدث أكد ان نتنياهو «لا يرغب بالحضور، وقد عبر عدد من اعضاء حكومته عن رأيه في هذا المؤتمر».

واضاف ان المهم في جميع الاحوال «نقل نتائج (الاجتماع) الى الزعيمين» مع مراعاة «الشفافية» ليفهم الجميع «المبادىء والاسلوب والهدف» منه.

ويشارك وزير الخارجية الاميركي جون كيري في المؤتمر الدولي.

(ا.ف.ب)