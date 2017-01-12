إيلي ماروني للـ”أو تي في”: نتمنى على الحكومة الحالية أن تخيّب آمالنا وتفعل المعجزات ونحن في حزب الكتائب نكون أول المصفقين لها

لميا جردلي

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