الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 200 مليون يورو لأطفال اللاجئين السوريين في تركيا في إطار الالتزامات التي تعهد بتقديمها (TRT)

محمّد جابر

الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 200 مليون يورو لأطفال اللاجئين السوريين في تركيا في إطار الالتزامات التي تعهد بتقديمها (TRT)

 

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