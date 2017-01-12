الجميّل: لو تحقق التهديد بوقف اجازات العمل والفيزا للبنانيين في دول الخليج لكانت نتائجه مدمرة أكان على الصعيد الاقتصادي او الاجتماعي

محمّد جابر

الجميّل: لو تحقق التهديد بوقف اجازات العمل والفيزا للبنانيين في دول الخليج لكانت نتائجه مدمرة أكان على الصعيد الاقتصادي او الاجتماعي

 

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