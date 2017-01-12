الحكومة التركية ستمنح الجنسية لعدد من المستثمرين الأجانب اذا طلبوا ذلك.

محمّد جابر

الحكومة التركية ستمنح الجنسية لعدد من المستثمرين الأجانب اذا طلبوا ذلك.

تعليقات الفيسبوك