الرئيس أمين الجميّل لـ”روسيا اليوم”: زيارة الرئيس عون السعودية نقلة نوعية وهي محطة ايجابية ونعوّل عليها ويقتضي أن نستثمرها لما فيه خير البلدين

محمّد جابر

الرئيس أمين الجميّل لـ”روسيا اليوم”: زيارة الرئيس عون السعودية نقلة نوعية وهي محطة ايجابية ونعوّل عليها ويقتضي أن نستثمرها لما فيه خير البلدين

 

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