الشرطة الإسبانية صادرت 8 آلاف سلاح خطط لبيعهم في السوق السوداء

محمد عمر

الشرطة الإسبانية صادرت 8 آلاف سلاح خطط لبيعهم في السوق السوداء

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