المرشح لتولي منصب الخارجية الأميركية : سنضع “الإخوان المسلمين” ضمن منظمات “الإسلام المتطرف” جنبا إلى جنب مع “الدولة الإسلامية” و”القاعدة”.

موقع اللواء

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