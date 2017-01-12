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المشنوق: تنفيذ الهبة السعوديّة له ثمن سياسيّ أنا لا أدري ما هو والرئيس عون حمل على أكتافه أنه هو الضمانة لسياسة جديدة في لبنان فكيف لنا أن نطالب السعوديين بالهبة وهم يشتمون في لبنان كل يوم.
موقع اللواء
يناير 12, 2017 22:14
اللواء
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خاص اللواء
الدفاع المدني : الجدال بين نيل الحقوق والتطوع والتثبيت
أبو الغيط يؤكد الإلتزام القوي للجامعة العربية بقضية القدس
توافق على عقد مجلس وطني فلسطيني توحيدي رهن بثمار مشاورات عباس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
المطران الحداد زار المدرسة الإنجيلية في صيدا
مباشرة الأعمال التحضيرية لوضع الحجر الأساس لسوق الخضار
كاريكتور
كاريكتور 12-1-2017
الأكثر قراءة
لماذا صُدِم جمهور كاظم الساهر ؟
مانشيت اليوم : حصيلة قمتي الرياض والدوحة: رهان على قدرة لبنان ردع التدخلات
ايران في الضاحية…تفتش عناصر حزب الله!
إجراءات حماية المطار تتحرك بعد حادثة طائرة «الميدل إيست» وتغريدة جنبلاط
برشلونة ويوفنتوس يتقدمان بالكأس وليفربول يتعثر بانكلترا..
الدفاع المدني : الجدال بين نيل الحقوق والتطوع والتثبيت
«الكوستابرافا» يكشف فساد صفقات المحاصصة!
ما هي شروط ياسمين عبد العزيز للوقوف أمام تامر حسني؟
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