المشنوق: تنفيذ الهبة السعوديّة له ثمن سياسيّ أنا لا أدري ما هو والرئيس عون حمل على أكتافه أنه هو الضمانة لسياسة جديدة في لبنان فكيف لنا أن نطالب السعوديين بالهبة وهم يشتمون في لبنان كل يوم.

موقع اللواء

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