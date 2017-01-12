المشنوق ردا على سؤال حول ريفي: مؤسف حين تصل الرعونة إلى أن يقول أحدهم كلاما غير مسؤول وما حصل نتيحة عسكري مخالف وغدا تأتي الانتخابات ولكل حجمه

محمد عمر

المشنوق ردا على سؤال حول ريفي: مؤسف حين تصل الرعونة إلى أن يقول أحدهم كلاما غير مسؤول وما حصل نتيحة عسكري مخالف وغدا تأتي الانتخابات ولكل حجمه

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