الملك سلمان يعزي الشيخ محمد بن زايد هاتفيا في ضحايا تفجير قندهار

دلال ديب

الملك سلمان يعزي الشيخ محمد بن زايد هاتفيا في ضحايا تفجير قندهار

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