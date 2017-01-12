الميادين: توغل 4 جرافات اسرائيلية في الأراضي الحدودية لبلدة القرارة شرق خان يونس جنوب القطاع

دلال ديب

الميادين: توغل 4 جرافات اسرائيلية في الأراضي الحدودية لبلدة القرارة شرق خان يونس جنوب القطاع

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