بري ترأس عند الثانية اجتماع هيئة مكتب المجلس لدرس واقرار جدول اعمال الجلسة التشريعية المقرر ان يدعو الى عقدها خلال ١٠ ايام

دلال ديب

بري ترأس عند الثانية اجتماع هيئة مكتب المجلس لدرس واقرار جدول اعمال الجلسة التشريعية المقرر ان يدعو الى عقدها خلال ١٠ ايام

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