دورية من الجيش اوقفت المدعو “ف. ب.” في الاسواق الداخلية في طرابلس وعُثر بحوزته على مسدس حربي

محمّد جابر

دورية من الجيش اوقفت المدعو “ف. ب.” في الاسواق الداخلية في طرابلس وعُثر بحوزته على مسدس حربي

 

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