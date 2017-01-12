ربيع الهبر : الوصول الى قانون يرضي الجميع في ظل وجود صانعي القانون في السلطة سيؤدي الى عدم تحقيق قانون جديد

محمد عمر

ربيع الهبر : الوصول الى قانون يرضي الجميع في ظل وجود صانعي القانون في السلطة سيؤدي الى عدم تحقيق قانون جديد

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