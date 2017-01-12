ريفي: نُدين قنص محمد إسماعيل الحجيري أثناء بحثه عن لقمة عيشه بعرسال ونطالب بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين حقنا لدماء أهلنا بالبلدة الصامدة

محمّد جابر

ريفي: نُدين قنص محمد إسماعيل الحجيري أثناء بحثه عن لقمة عيشه بعرسال ونطالب بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين حقنا لدماء أهلنا بالبلدة الصامدة

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