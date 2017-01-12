سرقة كابلات التوتر العالي في سهل بلدة قب الياس بطول 700 متر وزنتها تبلغ حوالي 150 كلغ

محمّد جابر

سرقة كابلات التوتر العالي في سهل بلدة قب الياس بطول 700 متر وزنتها تبلغ حوالي 150 كلغ

 

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