سعادة:لم يحصل تغيير فعلي للقوى السياسية في الحكومة ومن عطل المراسيم في الحكومة الماضية اقرّها في هذه الحكومة ما دفعنا الى طرح علامات استفهام

دلال ديب

سعادة:لم يحصل تغيير فعلي للقوى السياسية في الحكومة ومن عطل المراسيم في الحكومة الماضية اقرّها في هذه الحكومة ما دفعنا الى طرح علامات استفهام

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