شربل نحاس لـ”أخبار اليوم”: الخلاف حول الموازنة سياسي بحت وعدم إقرارها بحجّة عدم إجراء قطع الحساب أسوأ من إقرارها بقانون خاص

محمّد جابر

شربل نحاس لـ”أخبار اليوم”: الخلاف حول الموازنة سياسي بحت وعدم إقرارها بحجّة عدم إجراء قطع الحساب أسوأ من إقرارها بقانون خاص

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