“صوت لبنان (93.3)” : طيور النورس تراجعت الى البحر بعد تثبيت جهازين صوتيين عند الجسر البحري وغدا سيضاف جهازين ليعاد بعدها فتح الجسر البحري

محمّد جابر

“صوت لبنان (93.3)” : طيور النورس تراجعت الى البحر بعد تثبيت جهازين صوتيين عند الجسر البحري وغدا سيضاف جهازين ليعاد بعدها فتح الجسر البحري

تعليقات الفيسبوك