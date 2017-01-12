طائرة تجسس اسرائيلية معادية من دون طيار من نوع “MK” حلقت في اجواء قرى قضاء مرجعيون

دلال ديب

طائرة تجسس اسرائيلية معادية من دون طيار من نوع “MK” حلقت في اجواء قرى قضاء مرجعيون

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