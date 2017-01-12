عضو كتلة “القوات اللبنانية” فادي كرم: قيمة فريد مكاري الاخلاقية ومكانته السياسية الوطنية اكبر بكثير من كل اموال المغرضين والكاتبين السيئين

دلال ديب

عضو كتلة “القوات اللبنانية” فادي كرم: قيمة فريد مكاري الاخلاقية ومكانته السياسية الوطنية اكبر بكثير من كل اموال المغرضين والكاتبين السيئين

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