عون العائد إلى بيروت: صفحة الخلل مع الخليج طويت ونتائج الزيارة ستظهر قريباً

عاد الى بيروت ظهر امس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد الزيارتين الرسميتين الى السعودية وقطر، والتي رافقه فيها وفد وزاري ضم الوزراء: جبران باسيل، مروان حمادة، علي حسن خليل، يعقوب الصراف، نهاد المشنوق، بيار رفول، ملحم رياشي، رائد خوري اضافة الى الوزير السابق الياس بو صعب.

وكان الرئيس عون غادر مطار حمد الدولي في الدوحة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (الثامنة صباحاً بتوقيت بيروت) وكان في وداعه وزير المالية علي شريف العمادي (الوزير المرافق)، وسفير لبنان في قطر حسن نجم.

ومن الطائرة، وجّه العماد عون برقية الى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني شكره فيها على الحفاوة التي لقيها والوفد المرافق خلال وجوده في الدوحة. وقال: « ان المحادثات التي اجريناها معاً اكدت مرة جديدة عمق العلاقات التي تجمع بين بلدينا الشقيقين والتي ستشهد بإذن الله المزيد من التقدم والتطور». وأمل الرئيس عون استقبال امير قطر في بيروت «في اقرب فرصة ممكنة»، متمنياً له دوام الصحة والعافية ولدولة قطر بقيادته، الخير والتقدم والسؤدد.

وفي الطريق من الدوحة الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، اكد الرئيس عون للوفد الرسمي والاعلامي المرافق ارتياحه للمحادثات في السعودية وقطر، مشيراً الى ان نتائجها المباشرة وغير المباشرة سوف تظهر قريباً وهي تصب في اي حال لمصلحة البلدين والشعبين. وشدد رئيس الجمهورية على ان العلاقات مع دول الخليج، وفي مقدمها السعودية، عادت الى طبيعتها وأن صفحة الخلل التي مرت بها خلال الفراغ الرئاسي ونتيجة الاحداث الاقليمية، قد طويت نهائياً وسيشهد اللبنانيون عودة متزايدة لابناء دول الخليج الى لبنان كما كان الوضع عليه في السابق»، لا سيما واننا لمسنا خلال وجودنا في الرياض والدوحة تقديراً واحتراماً كبيرين للبنانيين، خصوصاً منهم الذين ساهموا ويساهمون في النهضة الانمائية والعمرانية التي تشهدها دول الخليج.

واكد الرئيس عون ان كل المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي اثارها مع المسؤولين السعوديين والقطريين، لقيت تجاوباً ودعماً واضحين، وأن تلك التي تم الاتفاق عليها في البلدين ستكون موضع متابعة من خلال زيارات رسمية وزارية متبادلة، اضافة الى احياء اللجان المشتركة التي تعمل على تطوير العلاقات وتعزيزها.

وختم الرئيس عون بأنه يعود من زيارتي السعودية وقطر وكله امل في ان لبنان يخطو خطوات سريعة نحو التعافي والتقدم، وهو يستعيد تدريجياً مكانته عربياً واقليمياً ودولياً.

من ناحية ثانية، لفت الرئيس عون، في حديث أجرته معه قناة «الجزيرة» القطرية خلال وجوده في الدوحة الى ان سوء التفاهم الذي كان قائما مع بعض دول الخليج زال، لانه لم يكن مبنيا على اشياء اساسية، مشيرا الى ان الاعلام والشائعات والافراد قد يلعبون احيانا دورا سلبيا، كما يمكن الا تفسر المواقف السياسية على حقيقتها، وقد يوجد خطأ في احيان اخرى.

وكشف الرئيس عون انه تم ايضاح كل المواضيع في المحادثات، كما تم طي صفحة قديمة وفتح اخرى جديدة ، لافتا الى ان موضوع تقديم المساعدات للجيش اللبناني بما فيها الهبة السعودية مطروح وهو قيد التشاور بين الوزراء المختصين، وان الامر لم يحسم بعد لوجود بعض القضايا المعقدة باعتباره ليس بين لبنان والمملكة فحسب بل مع فرنسا كذلك.

واعتبر، ردا على سؤال، ان حزب الله اصبح منخرطا في صراعات المنطقة كما اصبح جزءا من ازمة اقليمية دولية، لافتا الى ان معالجة هذا الوضع تفوق قدرة لبنان لانخراط كل من اميركا وروسيا وتركيا وايران والسعودية في هذه الصراعات. وقال لذلك، ليس بمقدورنا نحن اليوم ان نكون طرفا مع احد او طرفا يناهض بعض الاطراف في سوريا لا سيما حزب الله لانه جزء من الشعب اللبناني وهو ملتزم ضمن الاراضي اللبنانية بالامن والاستقرار الذي شكل بداية التفاهم بين اللبنانيين. وقال: «نبشر، انطلاقا من ذلك، الجميع بالأمن والاستقرار وعودة المؤسسات للعمل»، مؤكدا ان ما نقوم به هو تحييد موضوع تدخل حزب الله في سوريا عن الوضع الداخلي اللبناني.

وعما اذا كان طرح هذا الامر في المملكة واذا ما سيطرحه في قطر، لفت رئيس الجمهورية الى ان هذا الموضوع ليس مطروحا للنقاش في المرحلة الحالية.

وشدد الرئيس عون على ان انتخابه رئيسا للجمهورية هو «انتصار للمحور اللبناني»، مؤكدا ان لبنان «خارج المحاور ويبني صداقاته مع الجميع، وأن لكل الحروب نهاية، وبقدر ما نكون عقلاء نسرع في نهايتها».

وقال: «لا ارادة للبنان للاشتراك بحروب بل ما نريده هو ان ندافع عن انفسنا لا سيما ان لبنان المحاذي لدول تشهد الحروب يخضع لمخاطر، وان الغاية من المساعدات للبنان وتجهيز الجيش بالعتاد الجديد المتطور هو المحافظة على حدوده، ومقاومة الارهاب ومنع التسلل الى ارضه، وهو شيء مستحب، ونرحب بمن يعطينا السلاح من دون ان يزجنا بالحرب».

ورداً على سؤال حول ما اذا كان وعن وضع النازحين السوريين، اوضح الرئيس عون «اننا ننادي بالعودة الآمنة لهم، متى تأمنت مثل هذه العودة، وعندما تسمح الظروف بذلك ويبدأ السلام في سوريا وفي المناطق السورية التي تتمتع بحالة امنية جيدة، يمكن للمواطنين السوريين عندها العودة الى بلادهم».

وعن اقرار الحكومة مراسيم استخراج النفط بشكل سريع، وما اذا كانت تتضمن «صفقات»، شدد الرئيس عون على «ان لا صفقة وما تم اقراره يتعلق فقط بالاحواض»، مشيراً الى ان «معارضة هذا الامر لسنوات كانت سياسية فقط، وأن النفط اينما وجد في لبنان هو لجميع اللبنانيين، وليس هناك من محاصصة سياسية في هذا الشأن».

ولفت الى ان معارضة النائب وليد جنبلاط لهذا الموضوع هو شأنه وهو لم يذكر اسبابها. ولم يعتبر الرئيس عون ان اقرار مراسيم النفط تم سريعاً «لأنه تم بعد تأخير ثلاث سنوات، والموضوع مدروس ومفهوم مع آراء للمراجع الدولية، والرسالة الوحيدة للعالم لاستقطاب العروض تكون عبر الترحيب بالجميع وفق تقديمهم لعروضهم. وفور جهوزية وزارة الطاقة، ستطرح مسألة استقطاب العروض، ولا حدود معينة للوقت الا قدرتنا على انجاز العمل».

وأكد الرئيس عون ان الانتخابات النيابية المقبلة ستجري على اساس قانون جديد، لأن ارادة اللبنانيين متوفرة لانجازه والنقاش يدور عما هو الأفضل بالنسبة للجميع.

وفي ما خص الاستعداد لقبول تسليح الجيش اللبناني من اي جهة تعرض المساعدة بما فيها ايران، اكد رئيس الجمهورية اننا على استعداد لاستقبال اي اسلحة ضمن هبة لتزيد من قدرات الجيش للدفاع عن نفسه وعن لبنان، ولكن هناك بعض المشاكل نسبة للوضع القائم حالياً في الشرق الاوسط، فالهبة من جهة ما قد تسبب لنا متاعب من طرف آخر، لذلك يجب تذليل الصعوبات والمشاكل قبل قبول الهبات.

وأكد الرئيس عون أخيراً انه سيلبي بالتأكيد الدعوة لزيارة مصر، والتأجيل تم لأسابيع فقط».

حديث «العربية»

وفي مقابلة مع محطة «العربية» اجراها اثناء وجوده في الرياض، أشار عون الى ان موضوع اختلاف موقفه من اتفاق الطائف تم تضخيمه، لافتاً الى رسالة بعثها الى الرئيس الفرنسي في حينه فرانسوا ميتران، اكد فيها انه يرضى بما رضي به المتحاورون من الناحية السياسية، ولكن عندما نعود الى تحديد مرحلة لانسحاب سوريا من لبنان، لا نرى لها اثرا . وقال ان هذا ما كان عليه موضوع الخلاف وعندما زال الوجود السوري، انتفى الامر وعدت الى لبنان كما عدت الى السعودية.

واعتبر الرئيس عون ان اتفاق الطائف ضروري، مشيراً في المقابل الى ان هناك بنودا لم تنفذ وما نسعى اليه هو تنفيذ جميع البنود التي تم الاتفاق عليها في الطائف، وفي مقدمها القانون الانتخابي الذي يحفظ قواعد العيش المشترك ويؤمّن التمثيل الصحيح لمختلف شرائح الشعب اللبناني وفاعليته، وهو ما لم يكن محترما لان قوانين الانتخابات النيابية التي اجريت على اساسها الانتخابات منذ العام 1992، أفرزت ارجحية للفئات الموالية لسوريا التي انسحبت فيما بقيت الارجحية على حالها.

وعن الانتخابات النيابية المقبلة، اكد انها ستجرى على اساس القانون المنتظر اقراره، مبديا اعتقاده ان اللبنانيين سيتوصلون في نهاية المطاف الى اتفاق لانهم يعلمون ان ذلك اكثر ثباتا لاستقرارهم الوطني، مشددا على ان القانون النسبي يؤمّن تمثيل جميع المواطنين، ومتوقعا التوصل الى تسوية قد لا يكون بامكانها تحقيق العدالة كاملة، الا انها قد تحقق حدا كبيرا منها.

أما عن مصطلح «النأي بالنفس»، فأكد الرئيس عون انه لا يحبذ هذا المصطلح، «فالامور تعنينا الا ان الانخراط فيها هو ما يشكل الخطأ، من هنا لا يجب ان ننأى بنفسنا بل ان نحاول ان نصحح قدر المستطاع»، لافتا الى ان المصطلح الذي يفضله هو محاولة التوفيق وهو ما قام به لبنان لجهة منع انطلاق الاذى منه ضد اي دولة وعدم التدخل في شؤونها.

وردا على سؤال، قال «اننا ايدنا المقاومة ووقفنا ضد الارهاب لكننا نرفض استعمال اي سلاح في الداخل»، لافتا الى ان سلاح المقاومة موقت «وهو وجد ولم اكن انا في موقع المسؤولية»، اما ظروف دخوله الى سوريا فكانت دقيقة بعد حصول اشتباكات على الحدود اللبنانية، والدولة كانت عاجزة عن مواجهة الامر.

وتابع رئيس الجمهورية انه لا يوجد دور للمقاومة داخل لبنان، وقد بات هذا الدور جزءا من ازمة الشرق الاوسط التي ينخرط فيها الاميركيون والروس وايران والمملكة العربية السعودية.

وعن مسألة اللاجئين السوريين، اكد الرئيس عون ان الاراضي السورية لن تمس وستبقى لاهلها، وفور استتباب الوضع الامن لسوريا يجب ان يعودوا الى بلادهم، لافتا الى العبء الذي يتحمله لبنان اقتصاديا جراء ازمة النزوح.