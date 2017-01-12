عون: تقديم المساعدات للجيش بما فيها الهبة السعودية مطروح وسوء التفاهم مع بعض دول الخليج زال

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- اللواء“صوت لبنان (93.3)” : طيور النورس تراجعت الى البحر بعد تثبيت جهازين صوتيين عند الجسر البحري وغدا سيضاف جهازين ليعاد بعدها فتح الجسر البحري
- اللواءمرشح ترامب للدفاع: على الولايات المتحدة أن تلتزم بالاتفاق النووي مع إيران
- اللواءالاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 200 مليون يورو لأطفال اللاجئين السوريين في تركيا في إطار الالتزامات التي تعهد بتقديمها (TRT)
- اللواءوكالة الأنباء السودانية: البشير يغادر المستشفى بعد قسطرة في القلب ووضعه مطمئن
- اللواءوزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على فروع للجيش السوري وشخصيات مقربة منه (رويترز)