عون: تقديم المساعدات للجيش بما فيها الهبة السعودية مطروح وسوء التفاهم مع بعض دول الخليج زال

محمّد جابر

عون: تقديم المساعدات للجيش بما فيها الهبة السعودية مطروح وسوء التفاهم مع بعض دول الخليج زال

 

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