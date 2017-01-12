عون: “حزب الله” منخرط بالصراع واصبح جزء من ازمة اقليمية دولية ولا طاقة للبنان على معالجة هذا الوضع

محمّد جابر

عون: “حزب الله” منخرط بالصراع واصبح جزء من ازمة اقليمية دولية ولا طاقة للبنان على معالجة هذا الوضع

 

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