فينيانوس: المديرية العامة للطيران باشرت صباحا بتركيب الالات التي تصدر اصواتا لابعاد الطيور عن مدارج المطار والعمل يسير بوتيرة سريعة

دلال ديب

فينيانوس: المديرية العامة للطيران باشرت صباحا بتركيب الالات التي تصدر اصواتا لابعاد الطيور عن مدارج المطار والعمل يسير بوتيرة سريعة

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