قائد الجيش العماد جان قهوجي يجول في هذه الاثناء على الحدود الشرقية في البقاع الغربي

دلال ديب

قائد الجيش العماد جان قهوجي يجول في هذه الاثناء على الحدود الشرقية في البقاع الغربي

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